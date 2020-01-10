شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية التشيك والان نبدء بالتفاصيل

استقبل رئيس مجلس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، بمقر رئاسة الحكومة اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، الذي يزور التشيك حاليًا.

وعقب الاستقبال عقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

كما استقبل وزير الخارجية التشيكي توماش بترشتشك، بمقر وزارة الخارجية التشيكية اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، الذي يزور التشيك حاليًا.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.