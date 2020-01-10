شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 2,7 تأشيرة عمرة و2,4معتمرا يصلون إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.
و تنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2,272,163معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 133,110 معتمرين فيما وصل 7,299 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.
أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 568,536 ، تليها إندونيسيا 505,217، وثالثا جاءت الهند 292,822 ، ثم مصر 137,834 ، وماليزيا خامسا بـ 124,951 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: تركيا 94,854 ، بنجلاديش 90,894، الجزائر 89,006، الإمارات 55,288 فلسطين 48,951 معتمرًا.
وأوضح المستشار المشرف العام على المركز الإعلامي بوزارة الحج والعمرة أيمن بن محمد العرفج, أن عدد الوثائق التأمينية الشاملة للمعتمرين التي أصدرتها الوزارة منذ بداية عام 2020 وحتى يوم أمس الخميس 14 للمعتمرين بلغت 179,595 وثيقة منها 37,158 وثيقة فعالة.
يذكر أن وثيقة التأمين الشامل التي تتاح للمعتمرين من خارج المملكة تقدم لهم الخدمات الصحية وتعوضهم في حالات تأخر وإلغاء الرحلات، وحالات الوفاة ونقل الجثمان، والحوادث والكوارث من خلال رقم جواز السفر الخاص بالمعتمر.
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