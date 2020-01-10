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شكرا لقرائتكم 24 فرقة إطفاء لاحتواء حريق برج سكني تحت الإنشاء بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
24 فرقة إطفاء لاحتواء حريق برج سكني تحت الإنشاء بمكة
بالإضافة إلى 3 معدات مخصصة للمباني العالية
متابعات الخليج 365 - واس
باشر الدفاع المدني في جدة حادث حريق في برج سكني تجاري تحت الإنشاء.
صرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: “بأن رجال الدفاع المدني باشروا عند الساعة 5:20 من صباح اليوم حريقا بالأدوار العليا من برج سكني تحت الإنشاء على كورنيش جدة حيث تم السيطرة على الحريق والحيلولة من انتشاره للأبراج والمناطق السكنية المجاورة التي تم إخلاءها من السكان والمارة احترازياً خلال عمليات مكافحة الحريق ، ولم ينتج عن ذلك تعرض أحد لأي ضرر.
وأوضح القرني أن الحريق بدأ في الدورين العلويين ، وشارك في مكافحته واحتوائه 24 فرقة إطفاء وإنقاذ و4 آليات سلالم, بالاضافة إلى 3 معدات مخصصة للمباني العالية, كما شارك طيران الأمن في عمليات مكافحة النيران في أعلى البرج.
وأفاد بأن الفرق الميدانية لا زالت تواصل مهامها في عمليات التبريد ، وأن جهات التحقيق المختصة باشرت عملها ميدانياً لتحديد أسباب الحادث.
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