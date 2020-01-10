ماذا يحدث إذا وضعت قطة في المايكروويف؟ مقطع فيديو يشعل رواد تويتر

2020-01-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

تصدر هاشتاق ” #دايلر_يعذب_قطه”، قائمة الأكثر تداولًا بموقع التدوينات القصيرة تويتر، في المملكة، وذلك بعدما نشر اليوتيوبر المعروف بـ “دايلر” مقطع فيديو له وهو يضع قطة في المايكرويف وعلق عليه “إيش يصير لو حطيت قطة بالمايكرويف لمدة 30 ثانية؟”.

تسبب مقطع الفيديو الذي نشره دايلر في تقليد الكثير من الأطفال له، حيث إنهم يمثلون الفئة العمرية الأغلب بين متابعيه، وقام عدد منهم بقتل قططه، الأمر الذي استشاط المغردون غضبًا، ودفعهم للمطالبة بمعاقبته بتهمة التحريض على إيذاء الحيوانات.

وغرد حساب باسم أم ليان قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل، أين الرفق بالحيوان؟ نطالب محاسبته أشد الحساب”.

ورأى جابر أن هدف صاحب الفيديو هو إحداث ضجة فغرد قائلًا: “هذا اللي طلعنا منه من وراء المشاهير التافهين، كيف تبي تسوي ضجة جيب فكرة تصدم الناس ومقززة وسويها، وهاتك ناس مغفلة تقلد، اللهم إني أعوذ بك من هال المجتمع”.

بينما طالب حساب باسم “ذكريات بنت اسمها يوري”، المغردين بضرورة الدخول إلى قناة دايلر والإبلاغ عن المقطع من أجل إغلاقها له، فغردت قائلة: ” كلكم ادخلوا سووا سبام على المقطع خلوا قناته تتقفل”.

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بينما رد حساب باسم دكتور وحيد على مقطع داير بمقطع فيديو آخر، عرض خلاله بعد المقاطع التي وصلته من أطفال ومراهقين يقومون بتقليده ويعذبون القطط.

وغرد أبو رداد قائلًا: “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لا تعذب روحًا أنت لا تدري كيف تكون شكواها، لا تستهين بصمتها، فالله خالقها وهو أعلم بسرها ونجواها، ارحم تُرحم، واتق الله في خلقه”

بينما غرد شيكار “حتى ولو كان ما عذبها، هذا الشخص يستحقر الحيوانات ويؤثر على الأطفال وصغار السن، مما يؤدي إلى تعذيب القطط من باب التقليد، آمل من الجهات المختصة النظر”.

وقال حساب باسم “تي وان”: ” هذا الكائن وغيره من المشاهير إذا انسحب عليه بالسوشيال ميديا يسوي أشياء وطلعات غريبة عشان يثير جدلًا، المشكلة إنه حنا اللي شهرناهم بس نقدر بكبسة زر نرجعه مخفي زي أول، جاري الأنفولو”.

بينما تداول عدد من المغردين قصة السيدة التي دخلت النار بسبب حبسها لقطة والإساءة إليها”.

وغردت مها الزهراني مطالبة بمعاقبته قائلة: “هذا الشخص لازم يتأدب ويعرف حدوده عشان الباقي يفهم ويتعلم، تأثيره سيئ جدًا والأطفال يتابعونه، إيش ممكن يحصل بكرة في بيوتنا بسبب شخص زي هذا؟ ولمعلوماتكم بدأوا أشخاص بتطبيق أفعاله، الشخص القادر على تعنيف حيوان يقدر يعنف بني آدم”.

يذكر أن دايلر ظهر في الفيديو وهو يضع القطة بالفعل داخل المايكروويف ويقول ساخرًا إن دراسة علمية أثبتت أن القطة ستكبر، بينما كان صوت أحد أصدقائه يظهر في الفيديو وهو يطالبه بترك القطة ويحاول منعه من وضعها في المايكروويف.

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