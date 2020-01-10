نبأ سار للاعبي بوبجي .. التحديثات المنتظرة متاحة الآن

2020-01-10

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

أضافت PUBG Mobile رسميًا الموسم الـ 11 لها، ويأتي التحديث الأخير Patch 0.16.5 مع بعض الإضافات البارزة، بما في ذلك تطوير Royale Pass.

وتتيح بوبجي التحديثات من اليوم 1/10، ويمكنك أيضًا توقع العثور على وضع Domination جديد، وخريطة Arena جديدة، بالإضافة إلى خريطة مركبة جديدة.

كما أن هناك تحديثات أخرى، ستظهر بين 9 و 15 يناير ستحصل على 20 Silver و 2000 BP و 1 Blue Glider Trail.

وبمجرد أن تبدأ، يمكن للاعبي بوبجي توقع اللعب من خلال مهام جديدة؛ لكسب مكافآت فريدة من نوعها.

من أبرز التحديثات الموسم الجديد من بوبجي:

1- رويال باس الموسم 11: عملية الغد

المزيد من المهام الجديدة والمكافآت الجديدة

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2- خريطة الساحة الجديدة – تاون

خريطة موسعة مع مجموعة كبيرة من التضاريس، لمغامرة فريدة.

3 الوضع الجديد – الهيمنة Domination، معارك باكتريت مثيرة، وضرب الأعداء بأسلحة عظمى.

4- خريطة التدريب.

5- طائرات دون طيار؛ لجمع المعلومات عن الأعداء والأماكن التي يتمركزون بها.

وصف المتابعون التحديث الجديد بأنه الأقوى منذ انطلاق اللعبة في عام 2017، وأنه حمل عددًا من الإضافات والميزات المشوقة المنظرة.

يُذكر أن لعبة بوبجي تمكنت من تحقيق تفوق منقطع النظير على جميع الألعاب الإلكترونية في العالم، حيث حصلت على 600 مليون طلب للتثبيت على الهواتف الذكية، وشهدت الشركة المنتجة أرباحًا وهمية.

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