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تعرف على تعديلات نظام الرعاية الصحية النفسية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، التعديلات التي أدخلت على نظام الرعاية الصحية النفسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 20 – 9 – 1435هـ ولائحته التنفيذية الإصدار الثاني 1440هـ – 2019م.
كما نشرت الصحيفة جدول التعديلات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية مقارنة باللائحة الإصدار الأول الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2172833 وتاريخ 6- 5 – 1437هـ
ويمكن الاطلاع على تعديلات اللائحة عبر الرابط التالي (هنا).
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