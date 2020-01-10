شكرا لقرائتكم أمطار متوسطة على البدع وشقري وثلوج على البديعة بتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-10 أمطار متوسطة على البدع وشقري وثلوج على البديعة بتبوك متابعات الخليج 365 - واس هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة البدع والمراكز التابعة لها، وعلى مركز بئر بن هرماس وضواحيه ومركز العيينة.

كما هطلت أمطار على مركز شقري ،وضواحيه وادي شقري والشق والغار، ونقع الكمايم وابو الكور وطويل غنيمه والشقيق وروافه، والحفره.

كما شهد مركز البديعة تساقط ثلوج خفيفة شملت الرضمة، ومرشا والعنبة وشيبان ووتر.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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