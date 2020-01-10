السعودية | جبال عاصمة "الشهد" تجذب نحالي السعودية

تقع محافظة العيدابي، أو كما أطلق عليها أمير جازان عاصمة "الشهد"، في الجنوب الغربي من جبال السروات شرق منطقة جازان.

وتحتضن العيدابي خلال الفترة الحالية الموسم الخامس لمهرجان العسل بمشاركة 50 نحالاً من مختلف مناطق السعودية. ولم يكن تسميتها بعاصمة الشهد وليد الصدفة، بل لتميز بيئتها الجاذبة، فهي تجمع الجبل والسهول الممتدة والأودية العميقة. وعلى امتداد تلك البيئة، تنتشر أشجار السدر بكثرة لتجعل للنحالين موقعاً مميزاً للاستثمار والتطوير.

Advertisements

وفي المخيم الخاص بالعسل في المهرجان، هناك أنواع عدة من العسل تتراوح أسعارها بين 20 إلى 400 ريال. والأغلى المجرى يصل سعر الليتر لألف ريال. كما يعود سبب ارتفاع سعره لندرته وفوائده العديدة.

إلى ذلك أكد محافظ العيدابي، المشرف العام على المهرجان عبدالله الظافري، مشاركة 50 نحّالاً في المهرجان، يزيد إنتاجهم من العسل ذي الجودة العالية عن خمسة أطنان.

كما لفت الظافري إلى أن المهرجان يشهد فعاليات متنوعة بتواجد الأسر المنتجة حيث تشارك فيه 50 أسرة، إضافة لمعرض الجهات الحكومية ومعرض الفنون والتراث مؤكداً على أهمية المهرجان للنهوض بالمنطقة سياحياً واقتصادياً.