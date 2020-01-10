وجهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بالتحقيق في واقعة مريض افترش الأرض بقسم الطوارئ بمستشفى أحد. وأوضحت صحة المدينة أنه بعد الرجوع لكاميرات المراقبة ومشاهدة الخطأ الذي حصل، فإنها تقدم اعتذارها عما حدث.
وأكدت أنه تمت إحالة الموضوع للتحقيق عاجلاً مع كل من تسبب في عدم حصول المريض على الخدمة الصحية اللائقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مريض يفترش الأرض في مستشفى أحد .. وصحة المدينة تحقق في الواقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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