مريض يفترش الأرض في مستشفى أحد .. وصحة المدينة تحقق في الواقعة

وجهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بالتحقيق في واقعة مريض افترش الأرض بقسم الطوارئ بمستشفى أحد. وأوضحت صحة المدينة أنه بعد الرجوع لكاميرات المراقبة ومشاهدة الخطأ الذي حصل، فإنها تقدم اعتذارها عما حدث.

وأكدت أنه تمت إحالة الموضوع للتحقيق عاجلاً مع كل من تسبب في عدم حصول المريض على الخدمة الصحية اللائقة.