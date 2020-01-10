مدني جدة: سيطرنا على 60% من حريق برج الكورنيش-صور

أوضح الدفاع المدني آخر تطورات حريق جدة الذي اندلع فجر اليوم الجمعة، في أحد الأبراج تحت الإنشاء بالمدينة، مشيرًا إلى أنه تمت السيطرة على 60% من الحريق وذكر الدفاع المدني –عبر حسابه بتويتر- أن مدني جدة أعلن أن نسبة السيطرة على الحادث بلغت 60%، موضحًا أن عمليات الإخماد لا تزال مستمرة، دون وقوع أي إصابات.
وأعلن الدفاع المدني، في وقت سابق اليوم، أن مدني جدة يباشر حادث حريق اندلع في برج تحت الإنشاء بكورنيش جدة، موضحًا أن فرق الإطفاء تكافحه.
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