“المسند”: الكتلة الهوائية الباردة ما تزال تتوغل نحو المملكة .. و7 درجات تحت الصفر في جبال اللوز

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، البروفيسور ‏عبدالله المسند إن الكتلة الهوائية قارسة البرودة ما تزال تتوغل ناحية أجواء المملكة وتنتشر في معظم المناطق، لتبلغ ذروتها منتصف الأسبوع القادم. وأوضح أن درجة الحرارة المتوقعة فجر اليوم على قمم جبال اللوز شمال غرب تبوك نحو 7 درجات تحت الصفر، وأن درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 15 درجة تحت الصفر، وأن عمق الثلوج الساقطة يتراوح بين 3 – 4 سنتيمترات.

وأضاف المسند أنه يتوقع أن تستمر الحالة المطرية اليوم الجمعة على أجزاء من مناطق الشرقية، وعسير وجازان، وعلى أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وربما أجزاء من منطقة المدينة. وكانت أجزاء من منطقة تبوك شهدت فجر اليوم تساقط الثلوج، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، وقد أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة جبل اللوز بعلقان وقد اكتسى باللون الأبيض.