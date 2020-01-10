عاجل-الثلوج تغطي مرتفعات تبوك

الثلوج التي تساقطت على علقان (تصوير: عبدالمجيد العجلان)

الثلوج التي تساقطت على علقان (تصوير: عبدالمجيد العجلان)

شهدت منطقة تبوك، والمراكز التابعة لمحافظة حقل تساقطًا للأمطار المصحوبة بالثلج على قمم جبل اللوز ومراكز علقان والظهر والزيتة ، الذي حلّ فيه الزائر «الأبيض» والدائم للمنطقة ضيفًا من كل عام ، وتناقل أهالي منطقة تبوك أخبار تساقط الثلوج على جبل اللوز حتى بادروا إلى استقباله كعادتهم .

متابعة مستمرة

أكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة تبوك علي القحطاني أن أمير المنطقة رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية الأمير فهد بن سلطان يتابع تنفيذ الجهات الأمنية (الشرطة والمرور والدفاع المدني والهلال الاحمر والصحة) الخطط الخاصة بكل جهاز بالتواجد وتقديم أعمالها في المناطق التي شهدت تساقط الثلوج في المنطقة.

وأضاف القحطاني بأن أمير تبوك أكد على كافة الجهات المعنية منذ وقت مبكر وخلال اجتماعات اللجنة المستمر باتخاذ كافة الاستعدادات ورفع الجاهزية واتخاذ كل التدابير اللازمة وتقديم الخدمات في هذة المناطق التي تشهد تساقط الثلوج في كل عام ، بالإضافة إلى تكثيف التواجد بما يضمن تحقيق السلامه ليتمكن القادمين والمتنزهين من الاسر والأفراد من الوصول والاستمتاع بأجواء هذة المواقع وقضاء أوقات ممتعة والعودة لمنازلهم سالمين .

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خطة للطوارئ

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري أن مديرية الدفاع المدني بتبوك أعدت خطة شاملة للطوارئ، استعدادًا لمواجهة المخاطر المحتملة أثناء تساقط الثلوج المتوقعة خلال الساعات القادمة، على بعض المراكز الشمالية من المنطقة، وخاصة المراكز التابعة لمحافظة حقل كجبل اللوز والظهر علقان.

وأضاف الشمري أنه بناءً على توجهات أمير المنطقة، بأخذ الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة ماقد ينتج من حالات، أثناء أو بعد تساقط الثلوج المتوقعة على المناطق المذكورة، مؤكدًا أن المديرية تسعى لرفع مستوى درجة الاستعداد والجاهزية سواءً البشرية أو الآلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة الجميع.

كما أهاب الشمري بالمواطنين والمقيمين المتنزهين القاصدين المناطق المتوقع تساقط الثلوج بها، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم المجازفة في الصعود للمناطق المرتفعة، أثناء تساقط الثلوج وتقنين الحركة قدر المستطاع، متمنيًا للجميع الخير والسلامة.