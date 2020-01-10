مدني جدة: الفرق تعمل على التأكد من عمليات الإخماد والتبريد في حريق برج تحت الإنشاء

‏باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة حادث حريق في برج سكني تجاري تحت الإنشاء، ‏وحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات 911 تلقت بلاغا في تمام الساعة 5:20 صباحاً، عن وجود حريق في أعلى برج تحت الإنشاء وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة لموقع الحادث ‏حيث شاركت عدد 24 فرقة إطفاء وانقاذ و4 آليات سلالم وكذلك عدد 3 وحدات المباني العالية كما تم الاستعانة بطيران الأمن في عمليات المكافحة في أعلى البرج, وأوضح القرني أن الحادث ‏عبارة عن احتراق في الدورين العلوية والتي يوجد بها سقالات معدنية ( قوالب معدنية) وتمكنت الفرق من الوصول إلى نقاط الحادث واحتوائه والعمل على منع امتداده.

وما زالت الفرق تعمل على التأكد التام من عمليات الإخماد والتبريد، كما أوضح أنه تم إخلاء الأبراج المجاورة من السكان احترازياً نظراً لتطاير الشرر نتيجة الحريق وشدة الرياح كما تم إخلاء المناطق المجاورة وقفل منطقة الحادث لضمان سلامة السكان والمارة، ولم تسجل أي إصابات أو وفيات بالموقع، وأضاف أن فرق التحقيق المختصة باشرت عملها ميدانياً لمعرفة أسباب الحادث.