وما زالت الفرق تعمل على التأكد التام من عمليات الإخماد والتبريد، كما أوضح أنه تم إخلاء الأبراج المجاورة من السكان احترازياً نظراً لتطاير الشرر نتيجة الحريق وشدة الرياح كما تم إخلاء المناطق المجاورة وقفل منطقة الحادث لضمان سلامة السكان والمارة، ولم تسجل أي إصابات أو وفيات بالموقع، وأضاف أن فرق التحقيق المختصة باشرت عملها ميدانياً لمعرفة أسباب الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر مدني جدة: الفرق تعمل على التأكد من عمليات الإخماد والتبريد في حريق برج تحت الإنشاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.