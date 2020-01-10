السعودية اليوم / مليون و300 ألف اتصال يستقبلها مركز العناية بالمستفيدين لوزارة الإسكان خلال 2019



الرياض 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس

كشف المركز الموحد للعناية بالمستفيدين "199090" التابع لوزارة الإسكان, استقباله لأكثر من مليون و300 ألف اتصال خلال العام 2019، تضمنت استفسارات بشأن الخيارات السكنية المتنوعة التي توفرها الوزارة، تم الرد عليها وخدمة المتصلين بشأنها.

وشملت الاتصالات التي تلقاها المركز أكثر من 855.360 اتصالا للاستفسار عن المنتجات السكنية والمشاريع بما نسبته 65%، وأكثر من 197.390 اتصالا للاستفسار عن الأراضي المجانية التي شكلت 15% من الاتصالات، وذات النسبة لاتصالات طلب التسجيل في الاستحقاق الفوري، في حين شكّلت الشكاوى والملاحظات نسبة 5% من الاتصالات الواردة للمركز.

وكانت الوزارة قد دشنت المركز الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 منتصف فبراير الماضي، بهدف تسهيل التواصل مع مستفيدي برنامج "سكني" وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها البرنامج وآلية الحصول عليها، إضافة إلى تلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالمشاريع السكنية أو الاستحقاق وحلها بشكل مباشر، حيث سهّل المركز الاستفادة من مختلف الخدمات والتعرّف على كيفية الاستفادة منها، وتفاصيل المشاريع السكنية والأراضي ومميزاتها، وتقديم التوصيات التمويلية المناسبة للمستفيدين، بما يسهل في تيسير رحلة تملّكهم للمسكن الأول.

يذكر أن أوقات عمل المركز الموحد للعناية بالمستفيدين تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، إذ زود المركز بطاقم عمل مؤهل من الموظفات السعوديات لتقديم المعلومات عن خدمات الوزارة وبرنامج "سكني" تحديداً، وتوجيه المستفيدين لتجاوز اي تحديات قد تواجههم مع الجهات التمويلية والمطورين وغيرها من الجهات ذات العلاقة بشكل سريع وعملي، في إطار سعي الوزارة لتذليل المعوقات التي تواجه المستفيدين وتقديم الدعم اللازم لهم، فيما يأتي المركز إلى جانب عدد من الوسائل والمنصات المتنوعة التي أتاحتها الوزارة في إطار خدمة المواطنين، مثل حسابات الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي، والمعارض المستمرة التي تقيمها الوزارة، إضافة إلى منصة "سكني" الإلكترونية بما تشتمل عليه من موقع إلكتروني وتطبيق للهواتف الذكية وبما توفره من خدمات وتسهيلات عدة تشمل الاستحقاق الفوري والحجز الإلكتروني وغيرها.

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16:25ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.