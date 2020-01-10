السعودية اليوم / أمطار على محافظة البدع وعدد من المراكز التابعة لمنطقة تبوك



تبوك 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة البدع والمراكز التابعة لها، وعلى مركز بئر بن هرماس وضواحيه ومركز العيينة.

كما هطلت أمطار على مركز شقري ،وضواحيه وادي شقري والشق والغار، ونقع الكمايم وابو الكور وطويل غنيمه والشقيق وروافه ، والحفره.

كما شهد مركز البديعة تساقط ثلوج خفيفة شملت الرضمة، ومرشا والعنبة وشيبان ووتر.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

16:07ت م

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