السعودية اليوم / مهرجان الحمضيات الرابع" في الحريق يختتم فعالياته



الرياض 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس

اختتمت أمس, فعاليات "مهرجان الحمضيات الرابع" في محافظة الحريق التي انطلقت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، واستمرت 8 أيام، شهد خلالها المهرجان حضور الآلاف من الزوار من مختلف مناطق المملكة.

وسجل مهرجان الحمضيات يوم الأربعاء أعلى معدل حضور منذ بدء انطلاقه، حيث يعد المهرجان أحد أهم المهرجانات السياحية والاقتصادية في الحريق، إذ يسهم في عمل انتعاشة سياحية واقتصادية بالمحافظة, وتعزيز وتشجيع الاستفادة من موارد وإمكانيات المحافظات المختلفة.

وقدم خلال أيام المهرجان, الندوات العلمية, والمحاضرات والأمسيات الشعرية التي لاقت تفاعلاً وحضورا من الزوار طيلة أيامه.

15:50ت م

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