السعودية اليوم / فروسية الجوف تقيم مسابقة لأفضل تصميم شعار



سكاكا 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس

أطلقت إدارة ميدان الفروسية بالجوف, مسابقة تصميم الشعار الجديد للميدان, وذلك ‏بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة الميدان.

وأوضح مدير ميدان فروسية الجوف محمد بن مختار العلي, أن مجلس الإدارة يعمل حالياً على تطوير الميدان بكل جوانبه حسب توجيهات سمو رئيس مجلس الإدارة حتى يضاهي في مستواه الميادين العالمية ، مشيرا إلى أن الميدان ينظم الآن مسابقة لأبناء وبنات الوطن للمشاركة في تصميم شعار وهوية للنادي تتماشى مع هذا التطور.

وبين العلي أن هناك شروط يجب على المتنافسين اتباعها أهما: "أن يكون الشعار مبتكرا وجديد في تصميمة، أن يتضمن الشعار السيفين والنخلة وهوية المنطقة والفروسية، لايكون الشعار مقتبس من أي شعارات أخرى، لايحق المطالبة لاحقا باسترجاع الشعار الفائز، يمتلك الميدان الحقوق الفكرية للشعار ".

ودعا مدير ميدان الفروسية بالجوف المشاركين إلى إرسال المشاركات بصيغ متعددة على بريد النادي الالكتروني "

// انتهى //

15:11ت م

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سكاكا 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسأطلقت إدارة ميدان الفروسية بالجوف, مسابقة تصميم الشعار الجديد للميدان, وذلك ‏بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة الميدان.وأوضح مدير ميدان فروسية الجوف محمد بن مختار العلي, أن مجلس الإدارة يعمل حالياً على تطوير الميدان بكل جوانبه حسب توجيهات سمو رئيس مجلس الإدارة حتى يضاهي في مستواه الميادين العالمية ، مشيرا إلى أن الميدان ينظم الآن مسابقة لأبناء وبنات الوطن للمشاركة في تصميم شعار وهوية للنادي تتماشى مع هذا التطور.وبين العلي أن هناك شروط يجب على المتنافسين اتباعها أهما: "أن يكون الشعار مبتكرا وجديد في تصميمة، أن يتضمن الشعار السيفين والنخلة وهوية المنطقة والفروسية، لايكون الشعار مقتبس من أي شعارات أخرى، لايحق المطالبة لاحقا باسترجاع الشعار الفائز، يمتلك الميدان الحقوق الفكرية للشعار ".ودعا مدير ميدان الفروسية بالجوف المشاركين إلى إرسال المشاركات بصيغ متعددة على بريد النادي الالكتروني " [email protected] " ، في موعد أقصاه 30 يناير 2019 م ، علما بأن قيمة جائزة الشعار للفائز ستكون 30 ألف ريال.// انتهى //15:11ت م0046

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