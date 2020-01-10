السعودية اليوم / تساقط كثيف للثلوج على مرتفعات جبل اللوز بمنطقة تبوك



تبوك 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس

شهدت مرتفعات جبل اللوز التابع لمنطقة تبوك منذ فجر اليوم ، تساقط الثلوج بكميات كبيرة وشملت كذلك مركز اللوز والوادي الأبيض واذل والعلو والمحرق ومكلاها .

جعلها الله سقيا خير وبركه وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

14:23ت م

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