شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق في برج تحت الإنشاء بجدة والان نبدء بالتفاصيل

باشر الدفاع المدني حريقاً اندلع في سقف برج تحت الإنشاء بكورنيش جدة وبلغت نسبة السيطرة على الحريق 85% . ولازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق ،دون تسجيل إصابات حتى الآن .

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