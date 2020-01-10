بمشاركة 20 فنانًا.. انطلاق سمبوزيوم طويق الدولي للنحت

2020-01-10

متابعات الخليج 365 - واس

انطلقت اليوم في الرياض, أعمال “سمبوزيوم طويق الدولي للنحت” في نسخته الثانية, الذي تنظمه وزارة الثقافة في الحي الدبلوماسي بالرياض ضمن مشروع “الرياض آرت”، بمشاركة 20 فناناً من مختلف دول العالم من بينهم فنانان سعوديان هما عصام جميل وفيصل النعمان، والفنان العراقي علي جبار، والفنان المصري ناجي فريد والفنان التونسي محمد بو عزيز.

وابتدأ السمبوزيوم بجولة للفنانين المشاركين زاروا فيها موقع العمل الجديد وقصر طويق التاريخي، ثم اطلعوا على موقع الدورة السابقة للسمبوزيوم بما يحتويه من نتائج المشاركين السابقين, كما تأملوا في خصائص الموقع لاستلهام أفكار لمنحوتاتهم التي سينفذونها خلال فترة السمبوزيوم التي تمتد لعشرين يوماً من 10 إلى 30 يناير 2020م، حيث سيطوّع الفنانون الرخام الأبيض ويصنعون منه أعمالاً تُحاكي الرمزية التاريخية لجبل طويق وتعبر عن روحه الأصيلة.

ويشارك في السمبوزيوم نحّاتون من مختلف دول العالم، هم: الفنانة كارول تيرنر من أمريكا، والفنانة إيزابيل لانجتري من بريطانيا، والفنان نيكولاي كارليخانوف من روسيا، والفنان نيكولا فليسيغ من فرنسا، والفنان هيروشي ميوشي من اليابان، والفنان انتونيوس ميرودياس من اليونان، والفنان بيتر بيتروف من بلغاريا، والفنان علي جبار من العراق، والفنان ماريون دي بروسبيرو من إيطاليا، والفنان ريناتو برونيلو من البرازيل، وميغيل أيسلا من أسبانيا، والفنان رافاييل بيل من ألمانيا، والفنان بيتر فيرغيلو من رومانيا، والفنان يانغ ليو من الصين، والفنان وانغ بياو من تايوان، والفنان فاليريان جيكيا من جورجيا، والفنان ناجي فريد من مصر، والفنان محمد بو عزيز من تونس، إضافة للفنانين السعوديين عصام جميل وفيصل النعمان.

وقال النحات علي جبار: “إن الجولة التي قام بها الفنانون ستكون حافزاً لإنجاز منحوتاتهم بشكل أفضل، موضحاً أن الفنانين المشاركين في هذه النسخة من السمبوزيوم مختلفون تماماً عن الذين شاركوا في الدورة الماضية وذلك لتوسيع مفهوم السمبوزيوم وخلق فرص أكبر للتبادل الثقافي بين نحاتي العالم. ‎

وتهدف وزارة الثقافة من تنظيمها لسمبوزيوم طويق الدولي للنحت إلى إيجاد منصات ثقافية يلتقي خلالها المبدع السعودي بنظرائه من العالم، إلى جانب إرساء منظومة تمكينية متكاملة تسهم في ازدهار المشهد الثقافي والفني في المملكة، وتدعم الفنانين المعاصرين السعوديين والموهوبين والأفراد والجهات ذات العلاقة بالمجالات الإبداعية.

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