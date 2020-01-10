شكرا لقرائتكم خبر عن الثلوج تزين جبل اللوز بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

شهدت مرتفعات جبل اللوز التابع لمنطقة تبوك منذ فجر اليوم ، تساقط الثلوج بكميات كبيرة وشملت كذلك مركز اللوز والوادي الأبيض واذل والعلو والمحرق ومكلاها . جعلها الله سقيا خير وبركه وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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