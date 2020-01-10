كيف تستخدم إنترنت مشروع Starlink من إيلون مسك ؟

2020-01-10

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

كشف الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، إيلون مسك، عن تفاصيل جديدة حول مشروع Starlink المرتقب.

غرد الملياردير أن المحطات المستخدمة للاتصال بقطار الأقمار الصناعية سوف يكون جسمًا رقيقًا مسطحًا على عصا، وشارك أيضًا بعض الإرشادات البسيطة حول كيفية استخدامه.

قال إيلون مسك إن ما أسماه بـ محطة المستخدم، سيكون استخدامه سهلًا للغاية، فما عليك سوى توصيل الجهاز في المقبس والإشارة إلى السماء.

وسيعمل مشروع Starlink على غرار القنوات الفضائية، حيث يحتاج العملاء إلى هوائي للوصول إلى الخدمة، وتوجيهه نحو السماء، ولكن يجب تغيير موقعه؛ لأن الأقمار الصناعية تتحرك باستمرار.

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وكان قد صمم إيلون مسك قطار الأقمار الصناعية المعروف باسم مشروع Starlink؛ لتوفير خدمة الإنترنت للعالم أجمع بتكلفة منخفضة، وتخطط الشركة لإطلاق مئات أو حتى الآلاف من الأقمار الصناعية حول المدار الأرضي خلال العام المقبل.

وقدم مسك أوراق المشروع للاتحاد الدولي للاتصالات لتشغيل 30 ألف قمر صناعي من Starlink في وقت سابق من هذا الشهر، وهو ما سيرفع العدد إلى 42 ألف قمر صناعي إذا تمت الموافقة.

وإيلون مسك هو رجل أعمال كندي، حاصل على الجنسية الأمريكية ولد في جنوب إفريقيا، مستثمر، ومهندس ومخترع، ومؤسس شركة SpaceX ورئيسها التنفيذي، والمصمم الأول فيها، وهو أيضًا المؤسس المساعد لمصانع تيسلا موتورز ومديرها التنفيذي والمهندس المنتج فيها، كما شارك بتأسيس شركة التداول النقدي الشهيرة باي بال.

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