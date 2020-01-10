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شكرا لقرائتكم صور.. سيارة عالقة بين الصخور ومدني الباحة: ليس اختصاصنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. سيارة عالقة بين الصخور ومدني الباحة: ليس اختصاصنا
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
تعرض أحد المواطنين صباح يوم أمس الخميس لحادث في عقبة الملك خالد في الباحة، بعد أن علقت سيارته بصخور سقطت في الطريق.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها ” متابعات الخليج 365 ” فإن رجل الدفاع المدني الذي حضر وقت الحادث أبلغ متابعات الخليج 365 بأن الحادث: ” ليس من اختصاصنا”.
وبسؤال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان دايس الغامدي قال لـ ” متابعات الخليج 365 ” فيما يخص الحوادث والاحتجازات، فيتم مباشرتها على الفور مهما كانت الظروف والأحوال الجوية، أما ما يتعلق بالمطالبات بإنشاء مركز للتدخل السريع يخضع ذلك إلى عقد لجان من جميع الجهات ذات العلاقة (الإمارة، فرع وزارة النقل، إدارة المرور، الدفاع المدني) وهي تقرر إمكانية وضع تدخل سريع من عدمه.
بدوره قال مدير عام فرع وزارة النقل المهندس مسفر المالكي لـ ” متابعات الخليج 365 ” : “لدينا فرقة صيانة متواجدة على مدار الساعة لمباشرة الحالات الطارئة بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل إدارة الدفاع المدني وإدارة المرور”.
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