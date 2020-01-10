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المسند: كتلة قارسة البرودة تواصل التوغل

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2020-01-10

المسند: كتلة قارسة البرودة تواصل التوغل

خط الثلج ارتفاعه 1600 م

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن تتواصل الأجواء القارسة البرودة على المملكة خلال الأيام المقبلة.

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وقال المسند : لا زالت الكتلة الهوائية القارسة البرودة تتوغل ناحية أجواء ، وتنتشر في معظم المناطق، لتبلغ ذروتها منتصف الأسبوع القادم.

وتابع أن مستوى خط الثلج الدائم اليوم منخفض في المناطق الشمالية من السعودية، ويبلغ ارتفاعه نحو 1600م فقط، علمًا أن قمم جبال اللوز يبلغ ارتفاعها 2549م.

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