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2020-01-10 المسند: كتلة قارسة البرودة تواصل التوغل خط الثلج ارتفاعه 1600 م متابعات الخليج 365 - الرياض توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن تتواصل الأجواء القارسة البرودة على المملكة خلال الأيام المقبلة. Advertisements وقال المسند : لا زالت الكتلة الهوائية القارسة البرودة تتوغل ناحية أجواء السعودية، وتنتشر في معظم المناطق، لتبلغ ذروتها منتصف الأسبوع القادم. وتابع أن مستوى خط الثلج الدائم اليوم منخفض في المناطق الشمالية من السعودية، ويبلغ ارتفاعه نحو 1600م فقط، علمًا أن قمم جبال اللوز يبلغ ارتفاعها 2549م. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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