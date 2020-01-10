أفضل وأسوأ المتحدثين باللغة الإنجليزية في العالم

2020-01-10

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

اللغة الإنجليزية هي اللغة الأكثر انتشارًا على نطاق واسع في العالم، حيث تتحدث بها الغالبية العظمى كلغة ثانية، فأين أفضل المتحدثين باللغة الإنجليزية من غير الناطقين بها في العالم؟

وفقًا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة EF Education First، وهي شركة تعليمية دولية، فإن شمال أوروبا هم الأكثر طلاقة، هولندا تتصدر التصنيف، تليها السويد والنرويج والدنمارك، أما الشرق الأوسط فهو الأقل كفاءة.

من جهة أخرى، فهناك ملاحظة مهمة للغاية وهي أن هذه النتائج ليست شاملة، حيث يعتمد مؤشر EF على نتائج اختبار مجاني على الإنترنت أجراه 2.3 مليون متطوع في 100 دولة، أي أنه يتضمن الأشخاص الذين لديهم اتصال بالإنترنت والوقت والاستعداد لإجراء الاختبار، مما يعني أن النتائج متحيزة تجاه البلدان الأكثر ثراءً المهتمة باللغة الإنجليزية، ونتيجة لذلك، لا يوجد لدى العديد من البلدان الإفريقية عدد كافٍ من المتقدمين للاختبار ليتم تضمينهم في المؤشر.

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وبصرف النظر عن مثل هذه التحيزات، فإن مؤشر EF ينتج نتائج مثيرة للاهتمام منها:

كان ما يقرب من ستة من كل عشرة من المتقدمين للاختبار هذا العام من الإناث.

كان أداء النساء دائمًا أفضل من الرجال، لكن الرجال هذا العام قللوا الفجوة إلى حد ما.

شهدت بعض البلدان انخفاض درجات الكفاءة الخاصة بهم.

آسيا هي المنطقة ذات التنوع الأكبر، سنغافورة هي صاحبة المرتبة الأولى، والفلبين وماليزيا وهونغ كونغ والهند ليسوا بعيدين عن الركب، وعادت الصين مرة أخرى لكن اليابان متفوقة عليها.

كان الأسوأ على الإطلاق كمبوديا وقيرغيزستان.

وهذا المخطط يوضح أي البلدان الأفضل والأسوأ في الحديث باللغة الإنجليزية:

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