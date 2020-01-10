وسط أدلة تؤكد.. إيران تتنصل من إسقط الطائرة الأوكرانية

2020-01-10

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

تنصل المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي من مسؤولية إيران عن ضرب الطائرة الأوكرانية قائلًا: لن نتحمل مسؤولية هذه الكذبة الكبيرة، هناك أمر واحد مؤكد، الطائرة لم يصبها صاروخ.

وأكد ربيعي على أن البلد الذي وقع فيه الحادث (إيران)، ومالك الطائرة (أوكرانيا)، ومُصنع محرك الطائرة (فرنسا)، مشاركين جميعًا في التحقيق، متابعًا: نرحب أيضًا بمشاركة جميع الدول التي فقدت رعاياها في الحادث.

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وحثت إيران الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، على انتظار نتائج التحقيق في تحطم الطائرة الأوكرانية، ورفضت ادعاءات من مسؤولين أمريكيين بأن صواريخ أسقطت الطائرة.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أدلة على وجود قطعة غامضة من بقايا حطام الطائرة، تبدو وكأنها صاروخ، كما تداول آخرون مقطع فيديو يوثق لحظة ضرب الطائرة الأوكرانية بصاروخ فوق طهران.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، فإن الولايات المتحدة تعتقد بشكل متزايد أن إيران أسقطت الطائرة عن طريق الخطأ، وفقًا لمسؤولين أمريكيين متعددين.

وتحدث رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، علي عبد الزاده، في مقابلة حصرية مع تلفزيون برس مساء الخميس، رافضًا الإشاعات بشأن ضرب صاروخ على الطائرة الأوكرانية، ووصفها بـ شائعات غير منطقية، لافتًا إلى أن استكمال التحقيق بشأن الطائرة قد يستغرق عامًا أو عامين.

وكانت تحطمت طائرة بوينغ 737 في طهران بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي متجهة إلى كييف صباح أمس، وزعمت إيران أنه من المحتمل أن يكون سبب تحطم الطائرة مشاكل تقنية، وقالت إن الطيار فقد السيطرة بعد أن اشتعلت النيران في محرك في الهواء.

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