درجة الحرارة في الطائف تصل الصفر

2020-01-10

متابعات الخليج 365 - الطائف

وثق عدد من المواطنين تراجع درجة الحرارة في الطائف إلى الصفر فجر اليوم ما تسبب في تجمد المياه بالتزامن مع هطول الأمطار على مرتفعات الشفا.

وبحسب المقاطع المتداولة فقد سجلت درجة الحرارة في الطائف ثلاث درجات مئوية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

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من جهة أخرى أصدر الإنذار المبكر تنبيهًا حول حالة الطقس في الطائف اليوم توقع فيه هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وقال الإنذار المبكر إن هذه الحالة تشمل (الطائف – العاصمة المقدسة – الكامل – الليث – بحرة – جدة – خليص – رابغ – عرفات – مزدلفة – منى).

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (تبوك، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل)، في حين تستمر السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، كما تنشط الرياح السطحية على وسط وغرب المملكة، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان – الظهر).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، متوسط الموج إلى مائج.

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