السعودية | جدة تستفيق على حريق في برج تحت الإنشاء

شكرا لقرائتكم جدة تستفيق على حريق في برج تحت الإنشاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
استفاقت مدينة جدة شرق السعودية، صباح الجمعة، على حريق اندلع في أحد الأبراج تحت الإنشاء، في الوقت الذي باشرت فيه فرق الدفاع المدني بكامل معداتها وتجهيزاتها في إخماد الحريق الذي لا يزال مستمراً.
إلى ذلك بث الدفاع المدني السعودي على حسابه الرسمي في "تويتر"، صوراً تظهر اندلاع النيران في أسطح أحد الأبراج. وجاء في التغريدة: "يباشر الآن مدني جدة حادث حريق اندلع في برج تحت الإنشاء بكورنيش جدة والفرق تكافح الحريق".
وفي تمام الساعة 11:27 من صباح الجمعة، غرد الحساب نفسه: "نسبة السيطرة على الحادث 60% ولا زالت عمليات الإخماد مستمرة دون أي إصابات ولله الحمد".
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