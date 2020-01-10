شاهد: حريق ضخم في برج بمدينة جدة

اندلع حريق ضخم اليوم الجمعة 10 يناير 2020، في برج قيد الإنشاء بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وقال جهاز الدفاع المدني عبر (تويتر) إن حريقا ضخما شب صباح اليوم الجمعة في برج قيد الإنشاء في مدينة جدة.

وأضاف الدفاع المدني أن فرقه تكافح حاليا لإخماد الحريق. فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا رهيبا للنيران الملتهبة في أعلى البرج، وتطاير الشرر على كورنيش جدة.

وعبّر العشرات من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعاطفهم مع راعي البرج، مشيرين إلى أنه تكبد خسائر مالية فادحة قبل الانتهاء من تجهيز البرج في جدة.

وثمن النشطاء جهود طواقم الدفاع المدني والإطفاء في إخماد الحريق، داعين أصحاب المشاريع الكبيرة في المملكة إلى وضع كاميرات مراقبة على جميع الجهات المحيطة؛ كي لا تحدث أعمال كهذه "بفعل فاعل". علما أنه لم يتم الإعلان عن سبب الحريق بعد.