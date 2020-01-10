قضت المحكمة الجزائية في بريدة بالسجن 6 سنوات لسيدة في عقدها الرابع من العمر، اختطفت طفلا رضيعا من مستشفى الولادة والأطفال في أغسطس الماضي. وتعود حيثيات الحادثة عندما أوقفت سيدة سيارتها أمام بوابة مستشفى الولادة والأطفال أثناء فترة الزيارة، واقتحمت غرفة الأم الغائبة في دورة المياه وهربت بالرضيع.
وباشرت الأجهزة الأمنية الحادثة بالتنسيق مع صحة القصيم، وأفرغت كاميرات المستشفى، وتم التوصل لمركبة الخاطفة والتعرف عليها وضبطها وإعادة الرضيع لحضن والدته.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون قضية “اختطاف مولود من أمه في بريدة”.. هذا ما قررته المحكمة بشأن المتهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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