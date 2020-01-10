سبب إيقاف المراسلة الفلسطينية “رزان ملش” عن العمل في القناة الرياضية

كشف مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب إيقاف المذيعة الفلسطينية رزان ملش عن العمل في القناة الرياضية بشكل مفاجئ، مؤكدين أن إساءتها للمملكة في سلسلة تغريدات لها وراء القرار. ودشّن مغردون وسما #المسيئه_رزان_ملش_على_الرياضية عبر موقع ”تويتر“ أعربوا من خلاله عن غضبهم بسبب تعاون القناة معها بعدما أطلقت عدة تغريدات مسيئة أظهرت خلالها العداء والكراهية للمملكة.

ونشر أحد المغردين عدة تغريدات من إساءات رزان ملش للسعودية وعلقّ علها قائلا: ”رزان ملش مذيعة فلسطينية تم التعاقد معها مراسلة للقناة الرياضية وتعتبر من أكثر المغردين إساءة للسعودية وآخر إساءة كانت قبل أشهر قليلة (سب وقذف وتجريح وتهكم)“. وكان غانم القحطاني مدير القنوات الرياضية قد أعلن إيقاف ملش التي تعمل كمراسلة بالقناة، وقال أن المذيعة لم يكن لها عقد شخصي مع القناة ولكنها تعمل من خلال وكالة متعاقدة مع القناة.