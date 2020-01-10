كشف غانم القحطاني، مدير عام القنوات الرياضية السعودية “KSA SPORTS” عن تفاصيل إيقاف المراسلة رازان ملش عن العمل في القناة الرياضية. وأوضح “القحطاني” في تغريدة له عبر “تويتر”، أن ظهور “ملش” في القناة لم يكن من خلال التعاقد معها بشكل شخصي، مشيرًا إلى أن التعاقد معها جاء ضمن الخدمات المقدمة من وكالة إخبارية عالمية متعاقدة مع القناة الرياضية، وتقدم خدمة توفير مذيعين في مختلف دول العالم.

يُذكر أن القناة الرياضية اعتمدت خلال تغطيتها لأجواء كأس السوبر الإسباني على المراسلة ملش في إجراء لقاءات مع الجماهير من مدريد.