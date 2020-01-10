مرزوق الغانم و قصة لقائه بولي العهد محمد بن سلمان

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مرزوق الغانم يروي في مجلس الأمة قصة لقاءه الأمير محمد بن سلمان ووعده الشهير حول المنطقة المشتركة حينما قال:

*أنقل لوالدي الشيخ صباح أني سأنهي هذا الأمر، وسأكون كويتي سعودي وسيتم حله* ????????????????





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