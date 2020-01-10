السيطرة على 60 % من حريق برج تحت الإنشاء في جدة

باشر الدفاع المدني ⁧‫في جدة‬⁩، حادث حريق اندلع في برج تحت الإنشاء بمنطقة الكورنيش، وقامت الفرق بمكافحة الحريق. وأوضح الدفاع المدني أن‬⁩ نسبة السيطرة على الحادث 60% ولازالت عمليات الإخماد مستمرة دون أي إصابات.



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