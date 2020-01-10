السعودية | جدة.. اجتماع لإعداد مشروع لائحة منظمة تنمية المرأة في دول “التعاون الإسلامي”

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:56 مساءً, 10 يناير 2020 م المناطق - الرياض تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد المقبل “الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية ” وذلك في مقرها الرئيسي بجدة .

ويأتي الاجتماع لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمنظمة تنمية المرأة في دول الأعضاء في المنظمة.

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