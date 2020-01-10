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شاهد.. الثلوج تغطي مرتفعات تبوك وجبل اللوز يكتسى الأبيض
متابعات الخليج 365 - تبوك
الأبيض هو عنوان الحالة الجوية التي تعيشها تبوك الآن بسبب هطول الثلوج على عدد من المرتفعات خاصة جبل اللوز ومرتفعات علقان والظهر وغيرها.
وتبارى المواطنون في توثيق جبل اللوز بالصور وقد اكتسى باللون الأبيض، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على عدة مناطق في المملكة بينها الطائف وتبوك.
وكانت كثافة الثلوج سميكة لدرجة تجعلك تشعر أنك في القطب الشمالي وليس في منطقة تبوك.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (تبوك، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، في حين تستمر السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، كما تنشط الرياح السطحية على وسط وغرب المملكة، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان – الظهر).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، متوسط الموج إلى مائج.
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