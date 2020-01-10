طقس الجمعة .. أمطار رعدية وتساقط الثلوج

2020-01-10

متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق(تبوك،المدينة المنورة،الجوف،الحدود الشمالية،حائل,في حين تستمر السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة, كما تنشط الرياح السطحية على وسط وغرب المملكة,ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علاقان – الظهر).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي والاوسط،متوسط الموج الى مائج،بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين،متوسط الموج الى مائج.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







