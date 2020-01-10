رجل أعمال يرتكب تجاوزات مالية بجمعية خيرية شهيرة بالشرقية .. وعند مراجعة سجل التبرعات كانت المفاجأة !

اتهمت جمعية خيرية شهيرة بالمنطقة الشرقية ، رجل أعمال باستغلال عضويته لارتكاب مخالفات وتجاوزات مالية إبان عضويته في مجلس إدارة الجمعية. وفي التفاصيل بحسب سبق ، فقد رفعت الجمعية الخيرية دعوى قضائية وشكوى رسمية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) ضد رجل الأعمال ، وأشارت إلى أنه نفذ عمليات مالية وإدارية غير مشروعة أثرت وبشكل مباشر على سجل التبرعات العامة والقوائم المالية لثلاث سنوات.

وأوضحت مصادر ، أن الجهاز التنفيذي بالجمعية ومن خلال المراجعة الدورية الداخلية التي يجريها تمكن في عام ٢٠١٧ من اكتشاف وجود خلل في سجل التبرعات العامة ، كما تبين وجود مخالفات أبرزها “التنفيع المالي المباشر” من خلال عقود إنشائية مخالفة للنظام، استفادت منها الشركة التجارية الخاصة بالعضو المذكور، ولم يبادر مجلس الإدارة حينها باتخاذ أي إجراء بحق المخالفات والعضو المخالف. وفي ظل تراكم المخالفات، قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتغيير مجلس الإدارة، وتكليف مجلس مؤقت لتسيير أعمال الجمعية ومطالبته باتخاذ الإجراء المناسب، مما جعل الجمعية تبادر في الرفع بملف المخالفات للجهات الرقابية في سبيل استعادة المبالغ الخاصة بالجمعية. وأشارت المصادر ، أن رجل الأعمال ذاته متهم في قضية مشابهة في جمعية خيرية متخصصة بمجال الصحة في المنطقة الشرقية، وتتم ملاحقته لارتكابه مخالفات مالية بمبالغ ضخمة في القطاع الخيري .