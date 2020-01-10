” حقوق الإنسان”: من حق المريض أن يسأل الممارس الصحي: هل غسلت يديك؟

قالت هيئة حقوق الإنسان إن من الحقوق العامة للمريض أن يسأل الممارس الصحي: هل غسل يديه قبل مباشرة عمله الصحي معه أم لا؟
وأوضحت الهيئة أن من بين الحقوق الأخرى للمريض معرفة أسماء وتخصصات الفريق الطبي، وعدم وجود من ليس له علاقة أثناء الكشف، وقيام الطبيب بشرح الحالة، والحصول على الوقت الكافي مع الطاقم الطبي. وأضافت أنه للمريض أيضاً أن يعرف الآثار الجانبية للعلاج، وأسباب الإحالة إلى أقسام ومستشفيات أخرى، وله رفض أسلوب أو وسيلة العلاج المقترحة في حدود النظام.
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