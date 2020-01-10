السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تعقد الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية الأحد القادم



جدة 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد القادم "الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية " وذلك في مقرها الرئيسي بجدة .

ويأتي الاجتماع لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمنظمة تنمية المرأة في دول الأعضاء في المنظمة .

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09:04ت م

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