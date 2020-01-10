السعودية اليوم / هطول أمطار على مركز رحيب بتبوك



تبوك 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس

هطلت أمس أمطار صاحبها تساقط ثلوج خفيفة على مركز رحيب التابع لمنطقة تبوك والقرى المجاورة له شملت هجرة النقيب وسمينة والبيضاء، والركيه ،ارتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها ارجاء البلاد .

// انتهى //

09:02ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.