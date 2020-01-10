كاريكاتير.. قفص "زيزو" الذهبي يقصي خفافيش فالنسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرض الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، حصارا قويا على خصمه فالنسيا خلال مباراتهما بكأس السوبر الإسباني، مساء الأربعاء.

ريال مدريد نجح في الفوز على فالنسيا بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.

المباراة شهدت تألقا واضحا للفرنسي رافائيل فاران، مدافع الفريق، بالإضافة إلى لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، على المستوى الدفاعي.

كما قدم الإسباني فرانشيسكو إيسكو والأوروجواياني فيديريكو فالفيردي مستويات مميزة على الجانب الهجومي، لينجح الفريق الملكي في اقتناص الفوز.

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وسجل لاعبا الوسط الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش هدفين قادا بهما الفريق لتحقيق الفوز.

وينتظر ريال مدريد الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، المقرر لها مساء الخميس، في الدور نصف النهائي، لتحديد منافسه في المباراة النهائية الأحد المقبل.



