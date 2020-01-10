التجارة تحذر من خطورة لعبة Glamper على الأطفال

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حذرت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الخميس من خطورة لعبة الأطفال (1ـinـ2 Glamper)، كما نصحت بالتوقف الفوري عن استخدام اللعبة.

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وقالت التجارة، في بيان عبر حسابها الرسمي: “ندعو إلى التوقف الفوري عن استخدام لعبة الأطفال (1ـinـ2 Glamper) من “L.O.L. SURPRISE”.

وأضافت الوزارة أنه تم استدعاء المنتج لاحتمالية احتجاز إصبع الطفل عند الضغط على زر التحرير بالجزء السفلي من اللعبة، مما يؤدي إلى خطر الإصابة.



