CES 2020: شركة Asics تستعرض أول نموذج لحذاء ذكي تحت علامتها التجارية

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كما هو الحال في كل عام لا يقتصر معرض CES على الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب بل يشمل كم واسع من المنتجات المطعمة بالتكنولوجيا، فخلال المعرض قامت شركة Asics اليابانية بعرض أول نموذجها لحذاء رياضي ذكي مدعم بمستشعرات تم تصميمها بالشراكة مع مواطنتها No New Folk.

حيث قامت الشركة باستخدام كم من المستعشرات المختلفة وزرعها في الحذاء الرياضي الذكي الذي لم يتم تسميته بعد بنفس الأسلوب المستخدم في في حذاء Orphe Track الرياضي المتوفر في اليابان من مدة بسعر حوالي 300 دولار.

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يملك Orphe Track عدد من المستشعرات بين النعل والجزء العلوي من الحذاء بحيث يسجل حركة القدم من ست زوايا مختلفة، كما يتواجد داخل الحذاء مستشعر للضغط وأخر للاهتزاز يتم التحكم بها جميعاً بواسطة رقاقة STM32L4 والتي تتميز بالدقة وكشف الحركات ومعدلات الطاقة المنخفضة.

فيما تزود هذه الأحذية معلومات تفصيلة لمرتديها حول العديد من النشاطات تشمل معدل الطاقة التي يستخدمها عندما تضرب قدمه بالأرض أثناء العدو ودرجة تحرك والتفاف الكاحل وتحليل تماس القدمين مع الأرض وقياس طول الخطوات والتي يمكن قراءتها بواسطة التطبيق الخاص بالحذاء.

ويبدو أن Asics ستحذو على نهج Orphe وسيكون سعر الحذاء أيضاً مماثل..؛ مع علم أن الشركة قالت بأن تصميمها الحالي ليس نهائياً مما يعني سيطرأ عليه بعض التعديلات ستشمل اخفاء المستشعرات ولن تكون ظاهرة في نسخة المستهلك النهائية.

