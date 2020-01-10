يتيح لك Enlight Pixaloop تحريك صورك الثابتة مع تأثيرات حركية مدهشة

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يمتلك أصحاب الهواتف والأجهزة اللوحية العديد من الوسائل القوية في جعل صورهم وفيديوهاتهم فريدة من نوعها، وبالطبع يكون ذلك بالاستعانة بأحد التطبيقات، Enlight Pixaloop تطبيق رائع وبكل ما تحمله الكلمة من معنى في هذا المجال، وفكرته مُتمثّلة في تحريك الصور الثابتة مع عدد قليل من النقرات البسيطة والتي يمكنك من خلالها رسم سهام تمثل اتجاه الحركة وإضافة نقاط ربط لتحريك مناطق معينة وحظر أقسام معينة من الصور.

على سبيل المثال، يمكنك الاستعانة بالتطبيق على تحويل سماء مملة إلى غروب شمس غني بالألوان مع غيوم متحركة غبر مجموعة متنوعة وواسعة من التأثيرات والرسومات المتحركة، أو الاستعانة به لإنشاء تأثيرات جذّابة مثل الشعر أو الأمواج أو السحب أو الملابس وجعلها تتحرك، أو مثلًا إضافة تأثيرات للطقس للصورة والمزيد من الأمثلة الغير محصورة.

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بدوره أيضًا، يُتيح لك المحرر في التطبيق من ضبط الحركة والرسوم المتحركة للعناصر المختلفة للصورة بما في ذلك السرعة والاتجاه وتحويل المنظور وإضافة ملصقات والمؤثرات الصوتية وغير ذلك الكثير..، أخيرًا، تطبيق Enlight Pixaloop متاح للتحميل مجّانًا على أندرويد و iOS، على أن يتضمّن عمليات شراء داخلية تستطيع من داخل التطبيق إلغاء قفلها عبر الاشتراك الشهري أو السنوي لها، أو شرائها لمرة واحدة.

تحميل تطبيق EnlightPixaloop على أندرويد.

تحميل تطبيق EnlightPixaloop على iOS.

