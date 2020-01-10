إطلاق التطبيق الرسمي Lega Serie A لمتابعة جميع مباريات كرة القدم الإيطالية

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Lega Serie A هو التطبيق الرسمي لمتابعة جميع مباريات كرة القدم الإيطالية بما في ذلك، دوري الدرجة الأولى، وكأس إيطاليا، فضلًا عن كأس السوبر الإيطالي، وبطولات الشباب واليافعين بما فيها بطولة بريمافيرا 1، كأس بريمافيرا تيم، وكأس بريمافيرا السوبر، كما ويُوفّر التطبيق إمكانية الرجوع إلى التقويم والتصنيف ونتائج جميع المسابقات ومتابعة المباريات دقيقة تلو الأخرى مع معاينات مثل التحديثات والتشكيلات المحتملة والإحصائيات والسجلات قبل وبعد المباريات.

مما يتيح لك تطبيق Lega SerieA البقاء على اطلاع دائم على عالم كرة القدم الإيطالية، وذلك بفضل فريق عمله الذي يُقدّم لمستخدمي التطبيق أخبار وإحصائيات مفصّلة حول جميع الفرق، ناهيك عن دعم التطبيق التخصيص عبر اختيار فريقك المُفضّل وتكوين الإشعارات التي تريد الوصول إليك.

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أخيرًا، يحتوي تطبيق Lega Serie A الجديد على معلومات عن جميع فرق دوري الدرجة الأولى الإيطالي: “إنتر ميلان، أتالانتا، فيورنتينا، جنوى، يوفنتوس، لاتسيو..، آي سي ميلان، نابولي، بارما، روما، سامبدوريا ,,,إلخ”، على أن يكون متاح على أندرويد و iOS مجانًا وبشكل كامل.

تحميل التطبيق على أندرويد.

تحميل التطبيق على iOS.

