كلاش أوف كلانز تجني مليوني دولار يومياً في 2019

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المزيد من النجاح حققته لعبة كلاش أوف كلانز Clash of Clans الشهيرة في عام 2019 حيث بلغت عائداتها الإجمالية نحو 727 مليون دولار بمعدل وسطي مليوني دولار يومياً.

بهذا تكون اللعبة قد حققت نمو في عائداتها 27% سنوياً متفوقة على أرباحها في العام السابق وهو النمو السنوي الأول منذ عام 2015.

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انطلقت لعبة Clash of Clans على أيفون في عام 2012 وبعدها بسنة وصلت إلى أندرويد، وتعتبر من أنجح ألعاب الهواتف الذكية التي يقدر سوقها بنحو 68.5 مليار دولار في العام الماضي.

بفضل ميزة Gold Pass التي تبيعها اللعبة بسعر 5 دولار، ارتفعت عائدات اللعبة بشكل ملحوظ في شهر ابريل وحده حيث حققت 66.6 مليون دولار بنمو 73% عن نفس الشهر من العام السابق.

الرقم القياسي لأرباح اللعبة كان عام 2015 حيث حققت في سنتها 1.8 مليار دولار.

