” الصحة ” تحذر من مدعي العلاج بالطب البديل عبر منصتها التوعوية #عش_بصحة

︎ : . حذرت الصحة من مدعي العلاج بالطب البديل الذين يروجون لأنفسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدون أن يكون لديهم رخصة للمزاولة.

ونشرت الصحة مقطع فيديو من خلال منصتها التوعوية #عش بصحة، عبر الرابط https://twitter.com/Livewell_MOH، شدّدت فيه على عدم الانسياق وراء مثل هذه الادعاءات الطبية التي لا تستند على أساس علمي، وأنها تحاول استغلال حاجات المرضى للعلاج.

وأكدت الوزارة أهمية أخذ المعلومات من المصادر العلمية الموثوقة، والتواصل مع مركز صحة 937 للإبلاغ عن مدعي الطب البديل.

وأبانت أن المواطنين والمقيمين يمكنهم الحصول على معلومات الرخص للطب البديل والتكميلي من خلال المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.





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