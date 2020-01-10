بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1441/5/15 هـ الموافق 2020/01/10 م واس

وكالة الأنباء

الجمعة 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس

06:01ت م

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www.spa.gov.sa/2021040 وكالة الأنباء السعودية تحييكم وتبدأ بثها لهذا اليومالجمعة 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس06:01ت م0001

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.