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قال وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي، إنه تلقى أكثر من 12 ألف مشاركة رداً على تغريدته التي طلب فيها مقترحات لتطوير عمل الوزارتين.
وعبر القصبي عن شكره للناشطين على التفاعل الكبير الذي وجده منهم؛ مبيناً أنه سيتم تحليل المقترحات التي تقدموا بها، وترتيب أولوياتها لتحويلها فوراً إلى خطة عمل تنفيذية على مستوى الوزارتين.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من الخطة سيقوم بمشاركتها مع الجميع، لضمان رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من الوزارتين.
وجاءت مقترحات الناشطين وفقاً لاهتمامات كل منهم، إذ دعا بعضهم إلى التوسع في التشجير ومحاربة التصحّر..، في حين رأى آخرون أهمية تشديد العقوبات على المتسترين على العمالة الوافدة، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والناشئة ومشاريع الأسر المنتجة، بينما طالب آخرون بإلغاء الأمانات وتخصيصها، وإعادة النظر في جدوى المجالس البلدية، ومراجعة بعض القرارات والرسوم.
كانت هذه تفاصيل خبر “القصبي” يشكر المتفاعلين مع تغريدته ويؤكد: سنحول مقترحاتكم إلى خطة عمل تنفيذية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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